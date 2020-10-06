Посол Германии в Беларуси отозван в Берлин для консультаций 6.10.2020, 18:56

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Посол Манфред Хутерер

фото: Посольство Германии

Берлин проявил солидарность с Польшей и Литвой, от которых режим Лукашенко потребовал сократить дипперсонал.

Посол Германии в Минске Манфред Хутерер временно покинул Беларусь. Как сообщили агентству dpa в германском МИДе во вторник, 6 октября, он уехал "для консультаций в Берлин". По информации dpa, правительство ФРГ этим шагом хочет проявить солидарность с Польшей и Литвой, которые уже отозвали своих послов из белорусской столицы, передает DW.

Ранее власти в Минске потребовали от Варшавы и Вильнюса значительно сократить дипломатический персонал в Беларуси. Если Беларусь и дальше будет настаивать на сокращении численности сотрудников посольства, то на это придется отреагировать аналогичным шагом, говорится в заявлении литовского МИДа.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа. В городах Беларуси регулярно проходят многотысячные шествия в знак протеста против результатов выборов.

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