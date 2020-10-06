закрыть
6 октября 2020, вторник, 22:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша готова принять студентов и ученых из Беларуси

2
  • 6.10.2020, 20:40
  • 2,454
Польша готова принять студентов и ученых из Беларуси

Нацагентство академических обменов Польши выделит стипендии для белорусов.

500 мест для белорусских студентов в университетах Польши и 25 мест для ученых в исследовательских институтах будут профинансированы Национальным агентством академических обменов Польши (NAWA) в рамках инициативы «Солидарны с Беларусью», передает «Радио Польша».

Национальное агентство академических обменов, по согласованию с Конференцией ректоров вузов Польши, по запросу Министерства науки профинансирует стипендии и покроет расходы на обучение белорусов в размере почти 10 миллионов злотых (около 2 млн 222 тыс. евро).

Студенты, которые переводятся в польские университеты, будут получать в течение 10 месяцев стипендию в размере от 1250 до 1500 злотых (280-335 евро) в месяц, — рассказывает директор Национального агентства академических обменов Зофья Савицкая: «Для ученых сумма стипендии составит 5000 злотых (1100 евро) в месяц и по 1000 злотых (225 евро) дополнительно на супруга и ребенка. И эта сумма не облагается налогом, ее ученый получает на руки».

На данный момент официальные заявки для участия в программе подали пять вузов Кракова: Ягеллонский университет, педагогический, сельскохозяйственный, экономический и Академия Ignatianum.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип