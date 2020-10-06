Польша готова принять студентов и ученых из Беларуси 2 6.10.2020, 20:40

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Нацагентство академических обменов Польши выделит стипендии для белорусов.

500 мест для белорусских студентов в университетах Польши и 25 мест для ученых в исследовательских институтах будут профинансированы Национальным агентством академических обменов Польши (NAWA) в рамках инициативы «Солидарны с Беларусью», передает «Радио Польша».

Национальное агентство академических обменов, по согласованию с Конференцией ректоров вузов Польши, по запросу Министерства науки профинансирует стипендии и покроет расходы на обучение белорусов в размере почти 10 миллионов злотых (около 2 млн 222 тыс. евро).

Студенты, которые переводятся в польские университеты, будут получать в течение 10 месяцев стипендию в размере от 1250 до 1500 злотых (280-335 евро) в месяц, — рассказывает директор Национального агентства академических обменов Зофья Савицкая: «Для ученых сумма стипендии составит 5000 злотых (1100 евро) в месяц и по 1000 злотых (225 евро) дополнительно на супруга и ребенка. И эта сумма не облагается налогом, ее ученый получает на руки».

На данный момент официальные заявки для участия в программе подали пять вузов Кракова: Ягеллонский университет, педагогический, сельскохозяйственный, экономический и Академия Ignatianum.

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