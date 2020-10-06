закрыть
6 октября 2020, вторник, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армения назвала условие для уступок по Карабаху

  • 6.10.2020, 21:28
  • 7,434
Армения назвала условие для уступок по Карабаху

Условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян агентству AFP.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян снова отметил, что боевые столкновения в спорном регионе не начались бы без активного содействия Турции. По его словам, Баку на протяжении 15 лет угрожал ввести войска в Нагорный Карабах, но к активным действия перешел после получения поддержки Анкары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип