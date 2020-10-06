Армения назвала условие для уступок по Карабаху 6.10.2020, 21:28

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Условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян агентству AFP.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян снова отметил, что боевые столкновения в спорном регионе не начались бы без активного содействия Турции. По его словам, Баку на протяжении 15 лет угрожал ввести войска в Нагорный Карабах, но к активным действия перешел после получения поддержки Анкары.

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