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«Репортеры без границ» раскритиковали режим Лукашенко

  • 6.10.2020, 21:45
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«Репортеры без границ» раскритиковали режим Лукашенко

Узурпатор использует все возможные средства для подавления сообщений о событиях в Беларуси.

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" подвергла критике попытки белорусского режима воспрепятствовать работе независимых СМИ в стране и за рубежом и сделать невозможным освещение протестов против режима Александра Лукашенко, передает DW.

"Лукашенко использует все возможные средства для подавления сообщений о происходящем в Беларуси, особенно о насилии, применяемом силовыми структурами в отношении мирных демонстрантов. Но работа ряда мужественных коллег на местах демонстрирует, что информация не может быть подавлена", - приводятся слова главы "Репортеров без границ" в Германии Кристиана Мира в сообщении организации, обнародованном во вторник, 6 октября.

В качестве примеров направленных против журналистов действий белорусских властей "Репортеры без границ" приводят аннулирование аккредитации всех иностранных корреспондентов в начале октября, лишение статуса СМИ популярного новостного портала tut.by, давление на интернет-издание "Наша нива", аресты журналистов. Так, по данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), только в сентябре было арестовано не менее 60 работников СМИ.

Правозащитная организация отмечает, что в рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 153-е место из 180.

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