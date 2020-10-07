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Генсек партии Меркель: Санкции в отношении лукашенковских чиновников — только первый шаг

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  • 7.10.2020, 7:31
  • 12,020
Генсек партии Меркель: Санкции в отношении лукашенковских чиновников — только первый шаг
фото: EPA

Давление на режим Лукашенко должно оставаться высоким.

Санкции, введенные ЕС в отношении лукашенковских чиновников, — только первый шаг, заявил генеральный секретарь партии канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС Пауль Цимиак в интервью газете Die Welt, передает naviny.by.

В Берлине Меркель, а позднее Цимиак и другие руководители партии встретились с Светланой Тихановской. Она получила в подарок фрагмент Берлинской стены, который, по сообщению ее телеграм-канала, расценила как «частицу свободы».

«В сегодняшнем интервью Welt я четко дал понять: мужчины и женщины в Беларуси ежедневно мужественно борются за права и ценности, которые в остальной Европе воспринимаются как должное, — написал Цимиак на своей странице в "Фейсбуке". — После более чем двух десятков лет правления Лукашенко люди заслуживают того, чтобы за ними с решительным голосом стоял ЕС и поддерживал их в борьбе за демократические условия. Одобренные на прошлой неделе санкции являются только первым шагом. Давление на режим Лукашенко должно оставаться высоким. Фальсификаторы выборов не имеют права становиться их победителями».

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