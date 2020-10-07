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Латвия и Эстония тоже отзывают своих послов из Беларуси

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  • 7.10.2020, 9:23
  • 5,157
Латвия и Эстония тоже отзывают своих послов из Беларуси

Ранее из страны уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска. Об этом tut.by сообщили информированные источники.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Напомним, дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИД Беларуси к посольствам Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. Кроме того, 6 октября Минск покинул и посол Германии. Глава Представительства ЕС в Минске Дирк Шубель пока остается в белорусской столице.

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