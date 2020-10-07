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К чему приведет исход IT-бизнеса из Беларуси

  • 7.10.2020, 11:10
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К чему приведет исход IT-бизнеса из Беларуси

Последствия могут выйти далеко за рамки падения ВВП.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о введении новых мер, призванных помочь Украине заинтересовать растущее число белорусских IT-специалистов, которые стремятся переехать за границу. Украина — лишь одна из многих стран региона, желающих привлечь белорусов, поскольку тысячи специалистов технологического сектора и целые компании спасаются бегством от продолжающегося жестокого авторитарного преследования в Беларуси, пишет Питер Дикинсон в статье для Atlantic Council.

Эта борьба за белорусских IT-специалистов не должна никого удивить. В последние годы Беларусь заработала репутацию страны с одной из самых динамичных IT-отраслей в Восточной Европе. В этом секторе — около 50 000 сотрудников и длинный список клиентов из мировой технологической индустрии, на долю которого в 2018 году приходилось около 5% белорусского экспорта и почти 6% ВВП. Министр экономики страны Дмитрий Крутой ранее предсказывал, что в течение следующих нескольких лет эта доля ВВП может вырасти до 10%. Однако в последние месяцы надежды на дальнейшее быстрое расширение рухнули из-за крупнейшего со времен распада Советского Союза политического кризиса, поразившего Беларусь.

Нынешние беспорядки начались 9 августа сразу после президентских выборов, проведенных с грубейшими нарушениями. С момента прихода ко власти в 1994 году действующий Лукашенко фальсифицировал множество голосований, но на этот раз сложилось иначе. В ходе избирательной кампании становилось все более очевидным, что широкие слои белорусского общества устали от человека, которого часто называют «последним диктатором Европы», и жаждут перемен. Они вышли на улицы вечером в день выборов и с тех пор продолжают протестовать.

Многие сотрудники IT-компаний становятся жертвами жестокости полиции

Режим Лукашенко ответил жесткими репрессиями на это беспрецедентное общенациональное протестное движение. Было задержано более десяти тысяч человек, сотни из которых, как сообщается, столкнулись с нарушениями прав человека и пытками. Лидеры оппозиции стали жертвами нападений либо заключены в тюрьму, либо были вынуждены бежать из страны, в то время как протестующих ожидает перспектива от потери работы до потери родительских прав.

Такой жесткий подход привел к активизации протестного движения: еженедельные массовые митинги, призывающие положить конец режиму, которые продолжаются уже почти три месяца, не демонстрируют никаких признаков ослабления. Однако кризис сказывается на экономике Беларуси, и IT-сектор оказался среди одних из наиболее уязвимых.

Самую очевидную и непосредственную угрозу белорусской IT-отрасли представляют регулярные отключения Интернета, инициированные властями с 9 августа, чтобы подавить оппозицию и ограничить возможности протестующих к мобилизации. Эти непредсказуемые отключения оказались катастрофическими для отрасли, которая сильно зависит от международной доступности и связей. Ущерб репутации компаний, работающих в Беларуси, был катастрофическим.

IT-сектор также привлек значительное нежелательное внимание на фоне обвинений со стороны властей в том, что он оказывает протестующим технологическую и финансовую поддержку. Сюда входят онлайн-инструменты, помогающие отслеживать задержанных. В результате офисы многочисленных IT-компаний подвергались обыскам и другим формам официального преследования.

Индустрия прояснила свою позицию с самого начала протестов. Около 300 руководителей IT-компаний, базирующихся в Беларуси, 12 августа выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили покинуть страну, если не будут проведены новые выборы и не прекратится насилие со стороны полиции. Многие сейчас пытаются довести до конца эту угрозу. Генеральный директор глобального приложения для телекоммуникаций и обмена сообщениями Viber Джамел Агауа в интервью российскому изданию журнала Forbes 21 августа уловил преобладающие настроения среди лидеров IT-индустрии. «Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», — прокомментировал он.

Поскольку все больше и больше IТ-компаний стремятся покинуть Беларусь или сократить свое присутствие, отдельные специалисты также ищут альтернативу.

Подъем IT-индустрии в последние годы помог сформировать новый класс молодых белорусов с поразительно глобальным мировоззрением и доходами значительно выше среднего. Неудивительно, что эти IT-специалисты часто одними из первых требовали большей демократии и прекращения постсоветской диктатуры, длившейся последние четверть века. «Протестующие, как правило, очень милые, вежливые и миролюбивые», — отметил стипендиат-нерезидент Atlantic Council Владислав Давидзон, находясь в Минске в первые недели кризиса. «Многие из них — молодые белорусы из среднего класса, работающие в быстро развивающейся IT-индустрии страны, которые приходят на митинги, одетые в облегающие хипстерские наряды».

Как следствие, многие сотрудники IT-компаний становятся жертвами жестокости полиции. Поскольку протестам не видно конца, а власти не демонстрируют желания идти на компромисс, многие стали пессимистично оценивать свои профессиональные перспективы. Это способствует усилению нынешней волны отъезда и разжигает соперничество между странами-конкурентами, стремящимися извлечь выгоду из утечки мозгов из Беларуси.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, с начала протестов в августе около 2 тысяч белорусских IT-специалистов переехали в Украину. Новые меры, утвержденные президентом Украины Владимиром Зеленским 4 октября, значительно упростят бюрократический процесс для белорусских специалистов IT-сектора, желающих обосноваться в стране. Между тем, Польша открыла круглосуточную горячую линию и пообещала ускорить процесс выдачи виз. Другие страны конкурируют за белорусские технические таланты, включая страны Балтии и Казахстан.

Эта тенденция будет иметь серьезные негативные последствия для экономики Беларуси, но влияние может выйти далеко за рамки падения ВВП. IТ-индустрия — это редкий очаг частного бизнеса и предпринимательской деятельности в белорусской экономике, которая остается в высшей степени верной советской модели и по-прежнему в значительной степени принадлежит государству. Упадок IT-сектора страны будет означать уменьшение возможностей для молодых белорусов, стремящихся строить свое будущее дома. Пока нынешние репрессии не прекратятся и не вырисуются перспективы демократического прорыва, сегодняшний исход IT-сектора может стать началом гораздо более широкой волны, вызванной потерей веры нового поколения белорусов в свою страну.

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