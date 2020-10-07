Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам? Юрий Бутусов

7.10.2020, 11:16

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ЮРИЙ БУТУСОВ

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН/GORDONUA.COM

Премьер Армении заявил, что готов идти на уступки.

Спустя девять дней после начала наступления Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что будет продолжать наступление пока не будет освобождена вся оккупированная территория.

Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам?

Во-первых, над Карабахом скоро снова будет летная погода, и очевидно, что дроны, дальнобойные птуры, артиллерия снова обрушатся на армянскую оборону, а прикрыть с воздуха большой фронт нет средств. Пашинян решил предупредить новые тяжелые потери, поскольку очевидно - азербайджанцы не остановят успешную для них операцию. Может ли Армения подготовить и провести контрудар? Может, но только успешно атаковать при господстве в воздухе противника невозможно. Азербайджанская армия явно не будет бежать. Армения решила начать переговоры, пока сохраняет выгодные позиции и военную силу. Платить кровью за государственные принципы - это очень тяжело.

Во-вторых, политически мировое сообщество не может поддержать Армению, которая сражается за позиции в "зоне безопасности" - на азербайджанской земле, которая никогда не входила в состав Карабаха.

В-третьих, Россия, обремененная санкциями за войну в Украине, связанная войной в Сирии и революцией в Беларуси, где она поддержала диктатора, не может выступить в защиту Армении, как ее союзник по ОДКБ.

Будет ли успешной инициатива Пашиняна? Переговоры не приведут к приостановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности" - территории 7 районов Азербайджана.

Пашинян вступает на скользкую тропу в глазах общественного мнения. Ведь быть миротворцем, под давлением военного поражения - крайне невыгодная позиция. Переговоры эффективны когда ты можешь диктовать инициативу.

Азербайджан стал ближе чем когда-либо за 26 лет Минских переговоров к освобождению оккупированных территорий.

Война не ослабила, а укрепила авторитет Баку, поскольку Азербайджан избрал четкий понятный курс, и ни ОБСЕ ни кто-либо еще в цивилизованном мире не может выступить против освобождения признанных международным правом оккупированных территорий.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

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