закрыть
7 октября 2020, среда, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам?

  • Юрий Бутусов
  • 7.10.2020, 11:16
  • 4,038
Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам?
ЮРИЙ БУТУСОВ
ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН/GORDONUA.COM

Премьер Армении заявил, что готов идти на уступки.

Спустя девять дней после начала наступления Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что будет продолжать наступление пока не будет освобождена вся оккупированная территория.

Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам?

Во-первых, над Карабахом скоро снова будет летная погода, и очевидно, что дроны, дальнобойные птуры, артиллерия снова обрушатся на армянскую оборону, а прикрыть с воздуха большой фронт нет средств. Пашинян решил предупредить новые тяжелые потери, поскольку очевидно - азербайджанцы не остановят успешную для них операцию. Может ли Армения подготовить и провести контрудар? Может, но только успешно атаковать при господстве в воздухе противника невозможно. Азербайджанская армия явно не будет бежать. Армения решила начать переговоры, пока сохраняет выгодные позиции и военную силу. Платить кровью за государственные принципы - это очень тяжело.

Во-вторых, политически мировое сообщество не может поддержать Армению, которая сражается за позиции в "зоне безопасности" - на азербайджанской земле, которая никогда не входила в состав Карабаха.

В-третьих, Россия, обремененная санкциями за войну в Украине, связанная войной в Сирии и революцией в Беларуси, где она поддержала диктатора, не может выступить в защиту Армении, как ее союзник по ОДКБ.

Будет ли успешной инициатива Пашиняна? Переговоры не приведут к приостановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности" - территории 7 районов Азербайджана.

Пашинян вступает на скользкую тропу в глазах общественного мнения. Ведь быть миротворцем, под давлением военного поражения - крайне невыгодная позиция. Переговоры эффективны когда ты можешь диктовать инициативу.

Азербайджан стал ближе чем когда-либо за 26 лет Минских переговоров к освобождению оккупированных территорий.

Война не ослабила, а укрепила авторитет Баку, поскольку Азербайджан избрал четкий понятный курс, и ни ОБСЕ ни кто-либо еще в цивилизованном мире не может выступить против освобождения признанных международным правом оккупированных территорий.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип