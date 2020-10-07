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Японские ученые нашли способ строительства городов на Луне

  • 7.10.2020, 11:50
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Японские ученые нашли способ строительства городов на Луне
Фото: charter97.org

Они будут надежно защищены от радиации и метеоритов.

Вертикальные лавовые тоннели на Луне могут помочь строительству там не только баз для длительного пребывания людей, но и целых городов, заявил РИА Новости ученый из японского Института радиологических исследований Сатоси Кодайра.

С группой своих коллег недавно он принял участие в научной работе, по итогам которой были опубликована материалы о том, что тоннели, образовавшиеся от извержений вулканов в прошлом в недрах Луны, могут защитить от радиации и метеоритов.

"По последним наблюдениям, стало понятно, что на поверхности Луны уровень радиации выше, чем на МКС, и думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает ее невозможной", - отметил ученый.

По его словам, в открытом космическом пространстве со всех сторон давит радиация, и это еще более опасно, как и в случае с проектом Gateway.

Как сообщалось ранее, США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. Япония проявила интерес к участию в проекте.

Как отметил Кодайра, вертикальная пещера ("лавовая трубка") на Луне, меняет дело. "Она не только защищают от радиации и мелких метеоритов, но в ней также сохраняется стабильный температурный режим", - пояснил ученый.

Японский исследователь напомнил, что в 2017 году аэрокосмическое агентство JAXA опубликовало данные о том, что ширина "лавовой трубки" составляет минимум 100 метров, а глубина ее может достигать 50 километров.

Как передало на днях агентство Киодо со ссылкой на JAXA, Япония планирует построить на Луне к 2035 году завод по производству топлива, чтобы использовать его в широкомасштабном освоении спутника Земли. Для уменьшения затрат на транспортировку топлива с Земли примерно к 2035 году на южном полюсе Луне, где предполагается найти залежи льда, японцы хотят соорудить завод, на котором полученную там воду будут расщеплять на кислород и водород, и производить топливо. Ожидается, что исследователи на Луне смогут передвигаться на нем на расстояния до тысячи километров.

Кислород и водород, которые будут получать на лунном топливном заводе, будут использовать для производства энергии, в качестве ракетного топлива и энергетического источника на лунной поверхности, как ожидают специалисты в JAXA.

Предполагается, что на полюсах Луны скопилось большое количество воды в виде вкраплений льда глубоко в недрах спутника.

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