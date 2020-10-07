Более 800 деятелей культуры потребовали провести новые выборы в Беларуси 16 7.10.2020, 12:57

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Фото: AP

Известные музыканты, художники, актеры, преподаватели, режиссеры, литераторы подписали открытое письмо.

Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов сферы культуры подписали открытое письмо с требованиями пересмотреть результаты президентских выборов, остановить насилие, отменить «черные списки» и не оказывать давления на мастеров культуры, не согласных с политикой белорусских властей.

Среди подписантов:

народные артисты Беларуси Зинаида Бондаренко и Зоя Белохвостик, заслуженные артисты республики Валерий Дайнеко, Анжелика Агурбаш,

рок-музыканты Игорь Ворошкевич, Сергей Пукст, Светлана Бень, Лявон Вольский, Алесь Денисов,

писатели Владимир Орлов, Виктор Мартинович, Андрей Хаданович, Андрей Горват,

режиссеры Андрей Кудиненко, Андрей Курейчик,

победители детской «Евровидения» Ксения Ситник и Алексей Жигалкович

и многие другие.

Подписавшие открытое письмо требуют:

1. Признания выборов недействительными, согласно установленным, зафиксированным многочисленным фактам фальсификаций, не допуска независимых наблюдателей и давления на избирательные комиссии. Проведения повторных выборов в соответствии со всеми международными стандартами. Отставки действующих членов ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Немедленно прекратить запугивание, давление и репрессии в отношении работников культуры со стороны правоохранительных органов и других должностных лиц. Ликвидировать институт «черных списков» как позорное явление, недопустимое в европейском обществе в XXI веке.

3. Восстановить на рабочем месте всех работников сферы культуры, которые были уволены за свою гражданскую позицию. Прекратить оказывать любое давление на сотрудников культурных учреждений.

4. Освободить и реабилитировать всех политических заключённых, а также всех граждан, задержанных во время мирных акций, незаконно квалифицируемых как неправомерная деятельность.

5. Прекратить противоправную деятельность сотрудников силовых органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей за выдвижение кандидатами в президенты.

6. Возбудить дело об избиении и жестоких пытках граждан, задержанных во время мирных демонстраций. Привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие, расправы и угрозы, за вмешательство в частную жизнь граждан.

7. Оказывать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем жертвам правонарушений со стороны сотрудников силовых структур.

8. Незамедлительно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на предмет проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Республике Беларусь с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства.

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