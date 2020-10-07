закрыть
7 октября 2020, среда, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По всему Минску прошли акции протеста и солидарности

2
  • 7.10.2020, 14:50
  • 6,111
По всему Минску прошли акции протеста и солидарности

Сегодня — 60-й день белорусской революции.

Сегодня 60-й день белорусской революции. По всей стране уже 2 месяца продолжаются акции с требованием немедленной отставки узурпатора Лукашенко.

Люди с цветами вышли на улицы и выстроились в цепи солидарности по всему Минску, сообщает Charter97.org.

Женская акция солидарности проходит в Курасовщине.

Женская цепь солидарности стоит в Уручье.

Студенты МГЛУ вышли на ежедневную акцию протеста.

Кроме того, в столице проходят традиционные ежедневные акции протеста:

Минчане выстроились в цепь солидарности на Партизанском проспекте.

Женская цепь солидарности выстроилась возле станции метро Восток.

Женщины стали в цепь и на станции метро Фрунзенская.

Некоторые просто гуляют по городу с цветами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип