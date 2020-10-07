По всему Минску прошли акции протеста и солидарности 2 7.10.2020, 14:50

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Сегодня — 60-й день белорусской революции.

Сегодня 60-й день белорусской революции. По всей стране уже 2 месяца продолжаются акции с требованием немедленной отставки узурпатора Лукашенко.

Люди с цветами вышли на улицы и выстроились в цепи солидарности по всему Минску, сообщает Charter97.org.

Женская акция солидарности проходит в Курасовщине.

Женская цепь солидарности стоит в Уручье.

Студенты МГЛУ вышли на ежедневную акцию протеста.

Кроме того, в столице проходят традиционные ежедневные акции протеста:

Минчане выстроились в цепь солидарности на Партизанском проспекте.

Женская цепь солидарности выстроилась возле станции метро Восток.

Женщины стали в цепь и на станции метро Фрунзенская.

Некоторые просто гуляют по городу с цветами.

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