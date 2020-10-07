Литва заблокировала выделение средств белорусским властям в рамках программы ЕС 5 7.10.2020, 15:42

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Выплаты были прекращены после обострения ситуации в Беларуси.

Власти Литвы заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству. Об этом в среду сообщила агентству Reuters представитель МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович.

«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», — сказала она. По словам представителя МВД, один из замороженных платежей составлял около € 3 млн.

Как указала Божена Заборовска-Зданович, выплаты были прекращены немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет использовать их не по назначению.

Программа сотрудничества рассчитана на развитие регионов на границе между Беларусью, Литвой и Латвией. ЕС планировал выделить на нее € 18,4 млн в 2020 году, € 10,7 млн в 2021 году и € 3,5 млн в 2022—2024 годах.

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