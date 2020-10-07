Экс-глава ФХБ Геннадий Савилов отказался участвовать в митинге в поддержку Лукашенко 3 7.10.2020, 15:53

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Геннадий Савилов

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За это он лишился должности.

Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК, пишет «Трибуна».

В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.

Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко. Сейчас федерацией хоккея Беларуси руководит Дмитрий Басков.

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