Экс-глава ФХБ Геннадий Савилов отказался участвовать в митинге в поддержку Лукашенко

Экс-глава ФХБ Геннадий Савилов отказался участвовать в митинге в поддержку Лукашенко3
- 7.10.2020, 15:53
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За это он лишился должности.
Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК, пишет «Трибуна».
В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.
Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко. Сейчас федерацией хоккея Беларуси руководит Дмитрий Басков.