Выпускники БГУ провели акцию в поддержку преподавателей вуза и студентов

Выпускники БГУ провели акцию в поддержку преподавателей вуза и студентов2
- 7.10.2020, 18:05
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Администрация университета оценила креатив выпускников.
Выпускники БГУ ФФСН (факультет Философии и социальных наук) сегодня провели акцию в поддержку уволенных преподавателей, учащихся студентов, пишет телеграм-канал NEXTA.
Надпись на плакатах: «Здесь убивают философию», «ЯМЫ Барковский», фамилии преподавателей, уволенных за мнение.
Через две минуты после завершения акции администрация вышла посмотреть на плакаты, студентам пригрозили милицией, если они опубликуют фотографии.