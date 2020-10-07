Выпускники БГУ провели акцию в поддержку преподавателей вуза и студентов 2 7.10.2020, 18:05

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Администрация университета оценила креатив выпускников.

Выпускники БГУ ФФСН (факультет Философии и социальных наук) сегодня провели акцию в поддержку уволенных преподавателей, учащихся студентов, пишет телеграм-канал NEXTA.

Надпись на плакатах: «Здесь убивают философию», «ЯМЫ Барковский», фамилии преподавателей, уволенных за мнение.

Через две минуты после завершения акции администрация вышла посмотреть на плакаты, студентам пригрозили милицией, если они опубликуют фотографии.

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