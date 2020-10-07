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Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ

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  • 7.10.2020, 18:27
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Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

Решение принимала судья Юлия Густыр.

Суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе, передает tut.by. Решение принимала судья Юлия Густыр.

Напомним, адвокаты Виктора Бабарико считают, что предъявленное обвинение нарушает право на защиту: из него не ясно, какие конкретно действия обвиняемого якобы образуют преступления, оснований для продления срока содержания под стражей нет и эта мера пресечения подлежит замене. Защита подала жалобу на постановление помощника начальника Управления, старшего следователя по особо важным делам следственного управления КГБ Пакова от 10 августа 2020 года о продлении срока содержания под стражей Виктора Бабарико.

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, адвокаты ходатайствовали, чтобы Виктор Бабарико участвовал в нем по видеосвязи, ходатайство удовлетворено не было. Жалобу суд также отклонил.

— Жалобу оставить без удовлетворения. На постановление об оставлении жалобы без удовлетворения может быть подана в течение 24 часов жалоба в Минский городской суд, — заявила судья Юлия Густыр.

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