Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе 7.10.2020, 19:28

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Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

Премьер Армении заявил, что армия Карабаха «успешно действует на южном направлении».

Армия Карабаха успешно действует на южном направлении, сообщил в интервью РБК в среду утром премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.

План военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта), и заманить туда большие силы азербайджанской армии. «Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер. «Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — добавил Пашинян. Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сказал он.

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