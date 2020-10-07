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Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

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  • 7.10.2020, 20:13
  • 4,842
Светлана Тихановская объявлена в розыск в России
фото: mindaugas kulbis (ap)

По какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных МВД РФ не указано.

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— говорится в базе МВД.

При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.

Позже «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело против Тихановской. Он пояснил, что МВД России внесло госпожу Тихановскую в розыскную базу, следуя инструкции о взаимодействии «союзных государств».

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