Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

Светлана Тихановская объявлена в розыск в России15
- 7.10.2020, 20:13
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По какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных МВД РФ не указано.
Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— говорится в базе МВД.
При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.
Позже «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело против Тихановской. Он пояснил, что МВД России внесло госпожу Тихановскую в розыскную базу, следуя инструкции о взаимодействии «союзных государств».