Светлана Тихановская объявлена в розыск в России 15 7.10.2020, 20:13

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фото: mindaugas kulbis (ap)

По какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных МВД РФ не указано.

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— говорится в базе МВД.

При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.

Позже «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело против Тихановской. Он пояснил, что МВД России внесло госпожу Тихановскую в розыскную базу, следуя инструкции о взаимодействии «союзных государств».

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