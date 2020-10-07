США: Санкции против режима Лукашенко приведут к свободным выборам в стране 7.10.2020, 21:03

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Об этом заявил замминистра финансов США Джастин Музинич.

Соединенные Штаты полагают, что введенные против режима Лукашенко на прошлой неделе санкции приведут к свободным и справедливым выборам в Беларуси. Об этом сообщил в среду заместитель министра финансов США Джастин Музинич, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Он напомнил, что 2 октября Великобритания, ЕС, Канада и США ввели санкции против Минска за фальсификацию президентских выборов.

«Мы надеемся, что эти действия приведут к изменению поведения, а вскоре и к свободным и справедливым выборам, а также дадут понять остальным, насколько дорого обходится вмешательство в демократический процесс», - утверждает Музинич.

По его версии, США проводят тщательный процесс проверки перед введением рестрикций, в этом деле «в подавляющем большинстве случаев» Вашингтон координирует свои действия с международными партнерами.

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