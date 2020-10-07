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Парламент Кыргызстана запустил импичмент президента

  • 7.10.2020, 21:15
Парламент Кыргызстана запустил импичмент президента

Сегодня в Бишкеке прошла встреча с участием более 40 депутатов с избранным ранее новым спикером парламента.

Депутаты парламента Кыргызстана начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на народного депутата от оппозиционной партии Ата-Мекен Каныбека Иманалиева.

"Ряд депутатов инициировали это (импичмент – ред.), это остается на повестке дня, но пока только на уровне инициативы. Часть депутатов подписали", – сообщил Иманалиев.

По его словам, сегодня прошла встреча с участием более 40 депутатов с избранным ранее новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым, на которой обсуждалась текущая ситуация в стране. Для того, чтобы состоялся кворум в парламенте, необходимо участие более 60 депутатов.

Иманалиев выразил надежду, что кворум состоится в четверг, и добавил, что "сейчас обсуждается вопрос согласования процедуры голосования за будущих кандидатов в премьер-министры".

Напомним, вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд админзданий и выпустили из СИЗО несколько бывших топ-политиков страны.

Утром 6 октября ЦИК страны объявил о непризнании итогов парламентских выборов. Дату повторных выборов планируют объявить в ближайшие две недели.

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