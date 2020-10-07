закрыть
8 октября 2020, четверг, 0:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Саудовская Аравия решила потеснить Россию на нефтяном рынке

2
  • 7.10.2020, 21:29
  • 8,662
Саудовская Аравия решила потеснить Россию на нефтяном рынке

Saudi Aramco решил удвоить добычу нефти.

Нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco решил удвоить добычу нефти, чтобы потеснить конкурентов из России и других стран. Компания хочет увеличить свою долю на рынке, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и игроков рынка.

Saudi Aramco планирует нарастить свои производственные мощности и добывать 13 миллионов баррелей в сутки. Подход Aramco резко контрастирует с ее западными конкурентами, такими, например, как BP и Shell. Они сокращают расходы на добычу сырья и увеличивают инвестиции в экологически чистую энергию, готовясь к миру с низким уровнем выбросов углерода.

«Саудовская Аравия, как производитель с наименьшими затратами на добычу сырья, может нарастить свою долю на рынке в ближайшие годы, даже если мировой спрос и цены на нефть не восстановятся. Кризис естественным образом приведет к снижению добычи в других странах», — сказал директор по Ближнему Востоку и Африке в Fitch Ratings Кришьянис Крустинс.

Если спрос на нефть не восстановится, то это может привести к новой ценовой войне, поэтому Эр-Рияд хочет быть готовым к битве, отметили эксперты. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила максимально снизить цены для азиатских покупателей. Инвесторы увидели в этом попытки стимулировать затухающий на фоне новых вспышек коронавируса спрос.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип