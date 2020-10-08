Более 300 работников «Нафтана» перешли из лукашенковского профсоюза в независимый

Более 300 работников «Нафтана» перешли из лукашенковского профсоюза в независимый7
- 8.10.2020, 7:31
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Около 3,5 тысяч работников поставили подписи за отставку Лукашенко.
В течение августа и сентября на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» более 330 работников вышли из государственного и вступили в независимый профсоюз.
Такую цифру в беседе с «Радыё Свабода» назвала сотрудница завода Ольга Бритикова.
В августе женщина участвовала в сборе подписей под коллективным письмом к руководству объединения с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Тогда, говорит Бритикова, было собрано около 3,5 тысячи подписей.