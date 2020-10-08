Тысячи белорусов бойкотируют оплату ЖКУ 8 8.10.2020, 8:18

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В стране происходит что-то уникальное.

В Минске подскочило число должников по коммунальным услугам. С августа 2020 года, когда Лукашенко рискнул кровью и смертями подавить протесты после выборов, бойкот оплате ЖКУ объявили десятки тысяч семей. С белорусами происходит нечто уникальное. Naviny.by выяснили, что именно.

Возможность оценить, как сильно на народ подействовали призывы перестать финансировать диктатуру Лукашенко, появилась вместе со свежей статистикой по должникам оплаты коммунальных услуг. Только в Минске прирост за август измеряется более чем 28 тысячами лицевых счетов.

По политическим мотивам

По запросу журналистов отдел по взысканию дебиторской задолженности «Единого рассчетно-кассового центра Минска» сообщил свежие данные.

По сравнению с июлем доля решивших не платить коммуналку в августе выросла на 3,53 процентного пункта — до 10,39% от числа жилищных хозяйств.

Счета за коммуналку в августе выставили 798 366 жилищным хозяйствам минчан. Поэтому предполагаем, что более чем 28 тысяч семей, оказавшихся в числе должников по итогам августа, бойкотирует оплату ЖКУ по политическим мотивам. На свой страх и риск.

Кому-то отключили свет, кто-то договаривается с контролерами

Протестующих рублем риск терпеть неудобства, поплатиться имуществом или свободой либо не пугает вовсе, либо граждане подстилают соломку.

Naviny.by поговорили с участниками экономического сопротивления, узнав как это выглядит изнутри.

Национальный директор конкурса «Мисс мира плюс-сайз», вице-мисс мира плюс-сайз 2017 Евгения Тюленева четвертый месяц не платит коммуналку, понимая, «что позже оплачу большую пеню. Но оплата коммунальных услуг — одна из немногих экономических мер, которые я могу предпринять, чтобы показать свою позицию».

«Сейчас, на мой взгляд, коммунальщики занимаются совершенно не тем: срезают ленты, закрашивают красивые муралы. Очень надеюсь, что им это надоест, в том числе по причине нехватки в настоящий момент средств на покупку краски», — рассказал о своей мотивации вице-мисс мимра.

Простой белорусский айтишник Вадим, 38 лет, бойкотирует оплату ЖКУ два месяца. За трехкомнатную квартиру перечисляет по 1 рублю. Свои действия называет «актом гражданского саботажа против беззакония и насилия в стране на всех уровнях».

«Пеня сейчас выше любых процентов по кредитам, но хочется думать, что она достанется уже новой власти», — поясняет Вадим.

Семья Вадима также ввела экономические санкции против предприятий, более тесно связанных с властями, игнорирует их магазины. Раньше семья ежемесячно тратила в «Е-Доставке» 300–400 долларов, сейчас — ноль. Потребление товаров с высокими акцизными ставками минимизировано.

Вадим практикует и другие формы гражданского протеста: «Выхожу на марши, участвую в жизни района, активно пользуюсь 115.бел, не держу деньги в банке, минимизирую налоговые платежи, делаю донаты в фонды, поддерживающие пострадавших от репрессий».

Елена — многодетная мама — коммуналку и налог за сдачу жилья оплачивает минимально, не платит за проезд в общественном транспорте. Ради безопасности детей рассказала о своем экономическом сопротивлении анонимно:

Два раза Елена встретилась с контролерами в общественном транспорте: «Все эти два раза контролеры оказались нашими людьми, никаких штрафов, никаких талонов. Я объясняла, что не плачу в знак протеста против насилия незаконной власти».

«Крайне сложно морально было платить государству уже в мае, видя всё происходящее во время выборов. После 9 августа в стране правит военная хунта, нас лишили даже видимости прав и свобод, оставив только обязанности», — рассказывает о своей мотивации в борьбе с властью мать четверых детей.

В Беларуси сейчас сатьяграха

Неуплата коммуналки, налогов, проезда в общественном транспорте, игнорирование продукции определенных производителей и т.п. — это тактика достижения политических целей без насилия. В частности, она использовалась народом Индии против британских колонизаторов. Махатма Ганди придал практике ненасилия геополитический масштаб, назвав её оружием сильнейших духом — сатьяграхой (санскр. — упорство в истине).

Целью сатьяграхи является превращение соперника в союзника и друга: обращение к совести эффективнее, чем угрозы и насилие.

Андрусь Такинданг, исполнитель песни «Сатьяграха», группа Recha:

— Есть экономическая целесообразность, а есть моральная. Мы с музыкантами почти ежедневно играем на самоорганизованных дворовых концертах. И фактически функцию исполкома перенимает конкретный двор. Это экономически не отбивается. Но идет более важный глубинный процесс — формирование ответственного, осознанного общества.

Человек перед тем, как платить, осознает, хочет ли он, приобретая что-то у этой компании, поддерживать ее идеологию. В этом уникальность наших процессов. Впервые люди борются не за колбасу, а моральность. И сатьяграха — это не про экономику, а про мораль.

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