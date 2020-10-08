В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и Камалы Харрис 8.10.2020, 9:19

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Фото: Getty Images

В этой электоральной гонке дебаты кандидатов в вице-президенты имеют особое значение.

В среду вечером в США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты, на которых республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис представили противоположные точки зрения на все обсуждавшиеся вопросы.

Как сообщает "Голос Америки", в качестве санитарной нормы Пенс и Харрис разделяло расстояние в 3,6 метра, кроме того, по требованию кандидата в вице-президенты от Демократической партии на сцене были установлены щиты из плексигласа, призванные предотвратить возможное заражение коронавирусом.

Дебаты начались с вопроса о реакции администрации Дональда Трампа на пандемию COVID-19, в результате которой погибло более 210 тысяч американцев. Харрис назвала ответные действия Белого дома "величайшим провалом американского правительства". "Честно говоря, администрация Трампа лишила себя права на переизбрание, учитывая эту реакцию" , – заявила она. Майк Пенс в ответ подчеркнул, что президент Трамп запретил въезд в США из Китая, как только стало известно о выявлении заразившихся коронавирусом на западном побережье США, поддержала приостановку экономической активности в стране, организовала производство медицинского оборудования. Пенс отметил, что план противодействия пандемии, предложенный Байденом, фактически не отличается от того, что делала администрация Трампа.

Кандидаты в вице-президенты коснулись главных тем дня: состояния экономики, расовых отношений, назначения члена Верховного суда, признания результатов президентских выборов. Камала Харрис возложила вину за нынешнее состояние экономики на президента Трампа. В ответ Майк Пенс заявил, что в действительности экономика успешно развивалась и реальные заработки американцев росли вплоть до вспышки пандемии коронавируса.

Проведенные на прошлой неделе первые дебаты кандидатов в президенты между Дональдом Трампом и Джо Байденом превратились в эмоциональную перепалку, когда президент многократно прерывал Байдена и оба кандидата обменивались грубостями. Как отмечают наблюдатели, Майк Пенс, внешне более уравновешенный, чем Дональд Трамп, и Камала Харрис, экс-прокурор, известная своей строгой манерой ведения допросов, в том числе во время слушаний в Сенате, общались друг с другом уважительно, хотя и не соглашаясь по множеству вопросов.

За дебатами вице-президентов в нынешней электоральной гонке следили особенно пристально, и для этого есть объективные причины, считают эксперты.

"Этот год отличается от других не только из-за коронавируса, не только из-за того, что у нас, возможно, не будет очередных президентских дебатов, но и тем, что два основных кандидата – это люди, которым за семьдесят", – заявил директор программы политического менеджмента в Университете Джорджа Вашингтона Тодд Белт.

"Мы знаем, что каждый четвертый президент не дорабатывает до конца своего срока полномочий, – добавил он. – И это делает вице-президента Пенса и сенатора Камалу Харрис очень важными фигурами в плане наблюдения за ними, поскольку они могут стать преемниками этих кандидатов".

По мнению экспертов, вспышка коронавируса, из-за которой президент оказывается в больнице, заставляет общественность "глубже задуматься о роли вице-президента".

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