закрыть
8 октября 2020, четверг, 10:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и Камалы Харрис

  • 8.10.2020, 9:19
  • 1,500
В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и Камалы Харрис
Фото: Getty Images

В этой электоральной гонке дебаты кандидатов в вице-президенты имеют особое значение.

В среду вечером в США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты, на которых республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис представили противоположные точки зрения на все обсуждавшиеся вопросы.

Как сообщает "Голос Америки", в качестве санитарной нормы Пенс и Харрис разделяло расстояние в 3,6 метра, кроме того, по требованию кандидата в вице-президенты от Демократической партии на сцене были установлены щиты из плексигласа, призванные предотвратить возможное заражение коронавирусом.

Дебаты начались с вопроса о реакции администрации Дональда Трампа на пандемию COVID-19, в результате которой погибло более 210 тысяч американцев. Харрис назвала ответные действия Белого дома "величайшим провалом американского правительства". "Честно говоря, администрация Трампа лишила себя права на переизбрание, учитывая эту реакцию" , – заявила она. Майк Пенс в ответ подчеркнул, что президент Трамп запретил въезд в США из Китая, как только стало известно о выявлении заразившихся коронавирусом на западном побережье США, поддержала приостановку экономической активности в стране, организовала производство медицинского оборудования. Пенс отметил, что план противодействия пандемии, предложенный Байденом, фактически не отличается от того, что делала администрация Трампа.

Кандидаты в вице-президенты коснулись главных тем дня: состояния экономики, расовых отношений, назначения члена Верховного суда, признания результатов президентских выборов. Камала Харрис возложила вину за нынешнее состояние экономики на президента Трампа. В ответ Майк Пенс заявил, что в действительности экономика успешно развивалась и реальные заработки американцев росли вплоть до вспышки пандемии коронавируса.

Проведенные на прошлой неделе первые дебаты кандидатов в президенты между Дональдом Трампом и Джо Байденом превратились в эмоциональную перепалку, когда президент многократно прерывал Байдена и оба кандидата обменивались грубостями. Как отмечают наблюдатели, Майк Пенс, внешне более уравновешенный, чем Дональд Трамп, и Камала Харрис, экс-прокурор, известная своей строгой манерой ведения допросов, в том числе во время слушаний в Сенате, общались друг с другом уважительно, хотя и не соглашаясь по множеству вопросов.

За дебатами вице-президентов в нынешней электоральной гонке следили особенно пристально, и для этого есть объективные причины, считают эксперты.

"Этот год отличается от других не только из-за коронавируса, не только из-за того, что у нас, возможно, не будет очередных президентских дебатов, но и тем, что два основных кандидата – это люди, которым за семьдесят", – заявил директор программы политического менеджмента в Университете Джорджа Вашингтона Тодд Белт.

"Мы знаем, что каждый четвертый президент не дорабатывает до конца своего срока полномочий, – добавил он. – И это делает вице-президента Пенса и сенатора Камалу Харрис очень важными фигурами в плане наблюдения за ними, поскольку они могут стать преемниками этих кандидатов".

По мнению экспертов, вспышка коронавируса, из-за которой президент оказывается в больнице, заставляет общественность "глубже задуматься о роли вице-президента".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип