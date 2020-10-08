В Кыргызстане заявили об исчезновении президента и премьер-министра 1 8.10.2020, 11:03

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фото: liter.kz

Границы страны закрыты в целях безопасности.

Местонахождение действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев, передает РБК.

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова (подал в отставку 6 октября. — РБК) неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — сообщил он.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно, передает «Интерфакс».

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», - отметил собеседник агентства.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. «Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку», - сказал замглавы СБ.

И.о. главы МВД Кыргызстана и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, также сообщил, что он не знает, где находится президент. «Я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — цитирует его слова 24.kg.

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