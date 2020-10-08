Возле «Гродно-Азота» появилось множество плакатов в поддержку рабочих
- 8.10.2020, 11:16
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Жители города поддержали протесты на предприятии.
В Гродно возле «Гродно-Азота» заметили многочисленные плакаты в поддержку рабочих, сообщает «Радыё Свабода».
В августе рабочие предприятия объявили забастовку с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
«Итальянская» забастовка на завода продолжается до сих пор. Также за последние 2 месяца на предприятии имело место несколько случае саботажа.