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Возле «Гродно-Азота» появилось множество плакатов в поддержку рабочих

  • 8.10.2020, 11:16
  • 1,774
Возле «Гродно-Азота» появилось множество плакатов в поддержку рабочих
Фото: ТАСС

Жители города поддержали протесты на предприятии.

В Гродно возле «Гродно-Азота» заметили многочисленные плакаты в поддержку рабочих, сообщает «Радыё Свабода».

В августе рабочие предприятия объявили забастовку с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

«Итальянская» забастовка на завода продолжается до сих пор. Также за последние 2 месяца на предприятии имело место несколько случае саботажа.

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