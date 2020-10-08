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Ученые нашли способ общения с кошками при помощи глаз

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  • 8.10.2020, 12:33
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Ученые нашли способ общения с кошками при помощи глаз

Исследование провели в университете Сассекса (Великобритания).

Британские ученые раскрыли секрет прищуренного взгляда кошек и выяснили, как можно с его помощью установить позитивный контакт с этими непростыми для общения животными. Результаты исследования описаны в журнале Scientific Reports.

Известно, что с кошками, в отличие от собак, очень трудно установить дружеские отношения или заставить их выполнять команды. Новое исследование ученых из Школы психологии Университета Сассекса показало, что это возможно.

Как и в случае человеческой коммуникации, секрет — в улыбке. Просто кошкам надо улыбаться по-кошачьи, сужая глаза и медленно моргая. Наблюдая за кошками, ученые пришли к выводу, что именно так эти животные выражают удовольствие и проявляют свое расположение.

Ученые провели два эксперимента. Первый, в котором участвовала 21 кошка из 14 домохозяйств, показал, что кошки прищуривают глаза и медленно мигают в ответ на аналогичные действия своего хозяина. Камеры записывали лица владельцев и животных, и результаты сравнивали с тем, как кошки моргают без участия человека.

Во втором эксперименте 24 кошки взаимодействовали уже не со своими хозяевами, а с исследователем из группы психологов. Оказалось, что кошки значительно охотнее приближались к протянутой руке экспериментатора после того, как он, прищурив глаза несколько раз медленно моргнул по сравнению с тем, как это было при обычном, нейтральном выражении лица ученого.

Авторы считают, что прищур и медленное моргание у кошек — аналог искренней, открытой улыбки у человека, а нашу улыбку с оскалом рта они воспринимают неадекватно.

"Здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться. Это то, о чем подозревали многие владельцы кошек, поэтому было интересно найти доказательства, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора Карен МакКомб (Karen McComb). — Это первое исследование, в котором экспериментально изучена роль медленного моргания в общении между кошкой и человеком. И это то, что вы можете попробовать с собственной кошкой дома или с кошками, которых вы встретите на улице. Это отличный способ улучшить вашу связь с кошками. Попробуйте прищуриться, глядя на них, как при расслабленной улыбке, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами реагируют таким же образом, и вы можете начать своего рода разговор с ними".

Кроме того, анализируя выражение лица кошки, теперь, по мнению авторов, можно судить о внутреннем состоянии животного и его самочувствии.

"Наши результаты потенциально могут быть использованы для оценки благополучия кошек в различных условиях, включая ветеринарные кабинеты и приюты", — говорит первый автор статьи доктор Тасмин Хамфри (Tasmin Humphrey).

Ученые пока не знают, как возникла "кошачья улыбка". Возможно, это способ прервать прямой непрерывный взгляд, который в природе воспринимается как угроза. А может быть, предполагают авторы, такое поведение возникло уже в процессе взаимодействия кошки с человеком — животные заметили, что прищур и медленное моргание люди воспринимают положительно и вознаграждают за это.

Так, известно, что кошки умеют, например с помощью урчания, эффективно привлекать внимание человека и манипулировать им.

Кроме того, предыдущими исследованиями доказано, что кошки откликаются на собственное имя, даже если их зовет незнакомый человек, а также что они способны разделять эмоции своих владельцев — кошки чувствуют, когда их хозяевам плохо и проявляют участие.

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