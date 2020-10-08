Le Monde: Турция Эрдогана издевается над Кремлем 8.10.2020, 14:58

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Региональная держава с гигантскими амбициями «водит за нос» Путина.

"Поддержка Анкарой наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе наглядно показывает, как средняя держава может сдерживать российских и американских тяжеловесов", - пишет обозреватель газеты Le Monde Ален Фрашон (перевод - inopressa.ru).

"(...) Где же американское лидерство, когда один из членов НАТО, Турция, без предупреждения своих "союзников" пробуждает фронт боевых действий в Нагорном Карабахе? Где превосходство России в ее традиционной "зоне влияния", когда при поддержке Турции одна бывшая советская республика Азербайджан нанесла удар по другой - Армении? Региональная держава с гигантскими амбициями, Турция Эрдогана, издевается над Кремлем", - размышляет автор статьи.

"(...) Какова цель Баку? Попытаться вернуть часть земель, уступленных в ходе боев прошлого века? Возобновить международные переговоры о статусе Карабаха? Москва присматривается, призывает к прекращению огня, словом, колеблется, как поступить. Азербайджанскую атаку спланировали и заранее подготовили те силы, которых традиционно вооружает Россия. Отношения между Баку и Москвой тоже сентиментальны: товарищ "папа" Алиев, Гейдар, отец нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, был членом Политбюро СССР. Узы были скреплены рюмкой водки в руке и пением "Интернационала". Это не пустяк", - указывает Фрашон.

"Известны ли Путину намерения молодого Алиева? Кремлевскому "стратегу" всегда можно приписать некую макиавеллевскую мотивацию, побуждающую на время возобновить войну в регионе. Выгоду разглядеть трудно. Что касается другой стороны конфликта, то тут Россия присутствует еще в большей степени: с Арменией она связана договором об обороне, который не распространяется на Нагорный Карабах; она вооружает войска Еревана; у нее есть военная база на территории Армении. Россия чувствует себя как дома и в Баку, и в Ереване", - говорится в статье.

"Обычно Кремль дает сигнал к окончанию боев между армянами и азербайджанцами. А те и другие подчиняются своему поставщику оружия. Только на этот раз Баку может рассчитывать на большую способность к самостоятельным действиям благодаря Турции Эрдогана. Дело тюркоязычного Азербайджана в Карабахе стало делом президента Турции", - отмечает журналист.

"(...) В Конгрессе США, который назвал резню турецких армян на рубеже XX века геноцидом, вряд ли положительно оценят участие турецкого союзника по НАТО в нападении на армян в Карабахе. Принято считать, что история обязывает Турцию соблюдать нейтралитет, по крайней мере, между Азербайджаном и Арменией. Однако Трамп питает слабость к Эрдогану", - комментирует Фрашон.

"С того момента, как США сочли, что сохранение Турции в НАТО оправдывает их терпимость ко всем выходкам Эрдогана, у того появилась полная свобода действий, чтобы проводить свою политику регионального экспансионизма - на Кавказе, Ближнем Востоке, в Магрибе и Восточном Средиземноморье. Соединенные Штаты, конечно, выражают сожаление, но соглашаются на это", - анализирует обозреватель.

"Позиция России ничем не лучше. Если Путин думал, что, продавая президенту Эрдогану в прошлом году противоракетные системы С-400, он завоюет его признательность, то он ошибался. Сегодня великий кремлевский стратег вдруг обнаружил, что он противостоит Турции и ее войскам, как минимум, на двух фронтах, близких его сердцу: в Сирии, где Анкара оккупирует часть страны; в Ливии, где турки и русские воюют в противоположных лагерях. Не говоря уже о Кавказе, где Эрдоган разжигает бои между двумя протеже Кремля...", - говорится в публикации.

"В 1956 году, когда рассерженный президент США Дуайт Эйзенхауэр, которого в данной конкретной ситуации одобрил СССР, приказал британцам, французам и израильтянам прекратить военные действия против Египта, к нему прислушались. В начале 90-х, когда США установили мир на Балканах, с согласия Москвы, пушки тоже замолчали. Тяжеловесы еще обладали влиянием. Сегодня же обладающий средним весом Эрдоган "водит за нос" Путина", - резюмирует Ален Фрашон.

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