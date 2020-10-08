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Трамп вместо вторых дебатов с Байденом проведет митинг

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  • 8.10.2020, 15:29
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Трамп вместо вторых дебатов с Байденом проведет митинг

Президенты США не устраивает дистанционный формат.

Американский президент Дональд Трамп не планирует участвовать в предстоящих предвыборных дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом в дистанционном формате. Об этом хозяин Белого дома заявил в четверг в эфире телеканала Fox Business.

"Я не буду тратить время на виртуальные дебаты", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что чувствует себя хорошо и ждет проведения предвыборных митингов.

"Я хочу проведения предвыборных митингов, - сказал он. - Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя отлично".

2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.

5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам врача 74-летнего президента США, он чувствует себя отлично.

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