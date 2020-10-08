В Париже акции солидарности с белорусами проходят каждое воскресенье 8.10.2020, 16:43

1,510

Весь мир переживает за тех, кто выходит на улицы в Минске.

Читатели Telegram-канал «Баста!» из Парижа рассказывают, что в столице Франции каждое воскресенье проходят акции солидарности с Беларусью.

«Все переживают за тех, кто выходит на улицы в Минске. В Париже акции солидарности проходят каждое воскресенье. Мы стараемся рассказать обычным людям, что на самом деле происходит в Беларуси, и на своем уровне делаем все возможное, чтобы внести лепту в общую борьбу», — рассказали читатели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.