Светлана Тихановская встретилась с президентом и премьер-министром Словакии 7 8.10.2020, 16:52

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фото: radovan stoklasa (reuters)

Глава Словакии Зузана Чапутова выразила поддержку белорусскому народу.

В рамках своего визита в Словакию Светлана Тихaновская встретилась с министром иностранных дел, премьер-министром, а позже и с президентом этой страны Зузаной Чапутовой, сообщает «Радыё Свабода».

«Встреча длилась 30 минут и прошла в теплой атмосфере. Светлану встретили как государственного лидера», - сообщает телеграм-канал Тихaновской.

Светлана Тихановская рассказала о ситуации с политзаключенными, а также о необходимости поддерживать студенческие и гуманитарные проекты и оказывать помощь раненым во время мирных протестов.

Зузана Чапутова выразила поддержку белорусскому народу и поинтересовалась, как могут выглядеть переговоры о новых выборах в Беларуси, а также какие страны могут участвовать в качестве посредников.

Тихановская подарила президенту Словакии книгу «Краiна Беларусь» на английском языке.

фото: radovan stoklasa (reuters)

Также в Братиславе состоялась встреча Светланы Тихaновской с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. После встречи Матович заявил, что Словакия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Премьер-министр также подчеркнул роль белорусских женщин в борьбе за свободу и демократические выборы. Матович заверил Тихaновскую в поддержке белорусскому народу со стороны словацкого правительства.

«Выборы являются выборами, когда они демократические; а то, что произошло в Беларуси, однозначно не было демократическим, прозрачным и справедливым», — сказал премьер-министр, добавив, что Словакия готова поддержать белорусский народ в борьбе за свободу и демократию.

Премьер-министр также сказал, что уважает личную позицию Тихaновской, которую она до сих пор проявляла в борьбе, и считает, что она будет настойчивой в этой борьбе до самого конца.

«Я твердо верю, что, как и страны Европейского союза, Россия и страны к востоку от Беларуси, дадут белорусскому народу свободу принимать демократические и свободные решения», — сказал в завершение Матович.

Сегодня МИД Словакии принял решение отозвать посла из Беларуси для консультаций. Об этом в четверг сообщил в «Твиттере» глава внешнеполитического ведомства Иван Корчак.

«Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей. Шаги, предпринятые властями Беларуси против других стран Евросоюза, неприемлемы», — написал он.

Также Светлана Тихaновская встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчаком, диаспорой и представителями НГО.

Ранее сегодня Светлана Тихaновская получила в Братиславе премию GLOBSEC за роль лидера и самоотверженность. Эту премию ежегодно дает организация GLOBSEC и чешский евроатлантический совет JAGELLO 2000. Премию Тихaновской вручил аналитик, бывший министр международных отношений Словакии Павол Демеш.

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