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ВТО впервые возглавит женщина

  • 8.10.2020, 20:46
ВТО впервые возглавит женщина
фото: Reuters/WTO

На высокую должность претендуют двое.

Список кандидатов на пост нового главы Всемирной торговой организации (ВТО) сократился с восьми до двух человек. Это бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

У обеих кандидаток много опыта, как в банковской сфере, так и в политике и на международной арене. Обе учились в американских университетах, пишет ВВС.

Нгози Оконджо-Ивеала, у которой также есть и американское гражданство, два раза была министром финансов Нигерии, и на недолгий срок министром иностранных дел этой страны.

Большую часть своей карьеры она провела во Всемирном банке, где поднялась до уровня управляющего директора - второй по значимости должности.

Она вплотную занималась вопросами международной торговли. Если Нгози Оконджо-Ивеала будет выбрана странами ВТО на пост главы организации, она станет не только первой женщиной на этом посту, но и первым представителем Африки.

Ю Мен Хи - также специалист по вопросам международной торговли. Она родилась в том же году, когда была создана организация ГАТТ - предшественница ВТО. Ее карьера в этой области началась в 1995 году, когда была создана ВТО.

Ю Мен Хи принимала участие в ключевых для Южной Кореи торговых переговорах с США и Китаем.

Окончательные результаты выборы нового главы ВТО станут известны в первой половине ноября.

Сложные времена

Обе кандидатки подчеркивают, что хорошо понимают, как именно достичь соглашения между противоборствующими сторонами в рамках переговоров.

Этот талант понадобится им в будущем, кто бы из них ни стал главой ВТО, так как решения в этой организации принимаются большинством представителей стран-членов, и главе ВТО понадобится талант в искусстве дипломатии.

ВТО переживает трудные времена: Китай и США - две крупнейшие экономики планеты, начали между собой торговую войну.

США уже не первый год недовольны работой ВТО, но администрация президента Трампа отрицательно относится к этой организации в принципе.

Вашингтон, например, сейчас подрывает одну из основных функций ВТО, а именно - разрешение торговых конфликтов между странами.

США отказываются назначить или одобрить новых членов апелляционной комиссии ВТО, так как Вашингтон считает, что они не следуют досконально правилам ВТО. В результате, апелляционная инстанция ВТО сейчас не может рассматривать новые жалобы.

Это не означает, что апелляции более невозможны, но сам процесс неимоверно замедлился.

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