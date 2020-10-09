Правительство Кыргызстана ушло в отставку 9.10.2020, 11:34

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Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство и премьер-министра.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Указ размещен на сайте главы государства, сообщает РБК.

В документе говорится, что те, кто занимал посты вице-премьеров и министров, продолжат исполнение обязанностей членов правительства до формирования нового состава кабинета министров.

В отставку ушел премьер Кубатбек Боронов, занимавший этот пост еще до начала протестов в стране. Парламент страны принял соответствующее решение еще 6 октября, назначив на его место освобожденного из колонии экс-депутата Садыра Жапарова. Однако накануне пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявила, что отставка Боронова не считается состоявшейся в связи с тем, что ее еще не принял глава государства.

Еще одним указом президент отправил в отставку главу Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.

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