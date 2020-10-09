Назван лауреат Нобелевской премии мира 4 9.10.2020, 12:20

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Решение принял сегодня Норвежский нобелевский комитет.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год названа Всемирная продовольственная программа (World Food Programme (WFP), гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру. Соответствующее решение принял Норвежский нобелевский комитет, членов которого назначает парламент Норвегии, сообщает РБК.

Согласно решению, WFP получила награду за «усилия по борьбе с голодом, за вклад, который она внесла в улучшение условий жизни в районах, затронутых конфликтами, и за ее действия в качестве движущей силы по предотвращению использованию голода в качестве оружия в войнах и конфликтах».

«Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода», — говорится в сообщении комитета.

В комитете особо подчеркнули, что угроза голода в ряде регионов возросла в условиях распространения по миру в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен по сравнению с прошлым годом на 1 млн шведских крон, до 10 млн шведских крон ($1,12 млн).

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