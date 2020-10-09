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Стачком «Беларуськалия» поблагодарил студентов за поддержку

  • 9.10.2020, 16:11
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Стачком «Беларуськалия» поблагодарил студентов за поддержку

Сразу несколько вузов вышли на акции солидарности с шахтерами Солигорска.

Сегодня — 62-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

Белорусские студенты проводят сегодня многочисленные акции солидарности с рабочими страны.

БГУ, БГТУ и еще несколько столичных вузов вышли на акции солидарности с шахтерами Солигорска.

Стачком «Беларуськалия» поблагодарил студентов за поддержку.

«Студентам - ВУЗы, рабочим - заводы! Вместе победим!», - говорится в сообщении Стачкома.

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