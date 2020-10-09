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На бывшего президента Кыргызстана совершено покушение

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  • 9.10.2020, 16:19
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На бывшего президента Кыргызстана совершено покушение
Алмазбек Атамбаев
Фото: belnaviny.by

Автомобиль Алмазбека Атамбаева обстреляли боевыми патронами.

На бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. Об этом сообщают СМИ Кыргызстана со ссылкой на его советницу Кундуз Жолдубаеву, передает РБК.

В своем Facebook она опубликовала видеозапись с Атамбаевым, на которой тот показывает следы от пуль на его автомобиле. По словам Жолдубаевой, в машину стреляли боевыми патронами, экс-президент не пострадал.

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