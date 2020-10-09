Белорусы выстраиваются в очереди к банкоматам

Белорусы выстраиваются в очереди к банкоматам1
- 9.10.2020, 16:26
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Клиенты банков массово снимают наличные деньги.
Всё больше белорусов выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять наличные деньги, пишет телеграм-канал NEXTA.
Это происходит на фоне проблем с банковскими приложениями и заявления киберпартизан о начале атаки на банковскую систему Беларуси.
Напомним, что ранее кибер-партизаны распространили сообщение, в котором предупредили граждан (о внедрении вредоносного ПО ) в банковскую систему Беларуси.
Хакеры порекомендовали всем до пятницы принять следующие меры:
- До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.
- Обналичить банковские карты.
- Отозвать депозиты со счетов государственных банков.