Белорусы выстраиваются в очереди к банкоматам 1 9.10.2020, 16:26

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Клиенты банков массово снимают наличные деньги.

Всё больше белорусов выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять наличные деньги, пишет телеграм-канал NEXTA.

Это происходит на фоне проблем с банковскими приложениями и заявления киберпартизан о начале атаки на банковскую систему Беларуси.

Напомним, что ранее кибер-партизаны распространили сообщение, в котором предупредили граждан (о внедрении вредоносного ПО ) в банковскую систему Беларуси.

Хакеры порекомендовали всем до пятницы принять следующие меры:

- До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.

- Обналичить банковские карты.

- Отозвать депозиты со счетов государственных банков.

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