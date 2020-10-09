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Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры

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  • 9.10.2020, 17:21
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Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры
Джейхун Байрамов, Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян
Фото: МИД РФ / ТАСС

Встреча проходит в Москве.

В Москве начались трехсторонние переговоры глав МИДов России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, сообщает РБК.

Встреча проходит в Доме приемов МИД, фотографию с мероприятия в своем Facebook выложила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Накануне президент России Владимир Путин призвал Баку и Ереван прекратить бои, чтобы обменяться телами погибших и пленными. Министров иностранных дел обеих стран пригласили в Москву для консультаций по этому поводу. Как рассказали в Кремле, перед тем, как выпустить обращение, Путин провел серию переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

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