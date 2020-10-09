З0 работников завода имени Козлова вступили в Свободный профсоюз металлистов 9.10.2020, 19:29

фото: homoatrox (wikimedia commons)

Рабочие вышли из провластного профсоюза.

«Почти каждый день принимает и передаем в офис СПМ новыя заявления», - говорит «Радыё Свабода» стропальщик электротехнического завода имени Козлова Михаил Маринич, избранный заместителем председателя заводской организации. Он считает провластный профсоюз «Белпрофмаш» организацией «для закручивания гаек» против рабочих.

По словам председателя Свободного профсоюза металлистов Александра Бухвостова, до выборов в организации было около 1 тысячи членов, сейчас их стало больше 150 человек.

«Присоединились с завода Козлова, с МТЗ, МЗКТ и других заводов. Но у нас нет эйфории, мол, если рабочие разочаровались в официальных профсоюзах, все «повалят в независимые». Трудовая солидарность создается годами, и нам предстоит еще много работы», - говорит Александр Бухвостов.

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