Литовские журналисты поддержали белорусских коллег 9.10.2020, 19:36

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Журналисты крупных литовских изданий записали видеообращение.

Журналисты крупных литовских СМИ высказались в поддержку журналистов Беларуси, которые сталкиваются с репрессиями со стороны властей, сообщает Charter97.org.

Глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс сказал, что свобода слова была и будет и высказал поддержку журналистам Беларуси.

Главный редактор «Новой газеты - Балтия» Мария Епифанова отметила, что власти Беларуси объявили войну независимым журналистам. «Это недопустимо. Свобода слова прописана в Конституции. Репрессии должны быть остановлены, а действия белорусских чиновников абсолютно незаконны», — добавила она.

Журналист портала Poryt.lt Эдмондас Бабянскас назвал репрессии против независимых СМИ уничтожением одного из демократических институтов.

Автор порталов Lietuvos Rytas и Verslo Zinijos Алдона Армоле обратилась к женщинам-журналисткам и напомнила, что белорусские женщины — сильные и мужественные.

Журналист телеканала LRT Геримантас Статинис пожелал журналистам решительности и устойчивости в борьбе за демократические перемены в Беларуси.

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