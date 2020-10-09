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Ватикан «не очень надеется» на возвращение митрополита Кондрусевича в Беларусь

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  • 9.10.2020, 20:20
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Ватикан «не очень надеется» на возвращение митрополита Кондрусевича в Беларусь
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Главу Католической церкви не пускают в Беларусь с 31 августа. 

Секретарь Ватикана по связям с иностранными государствами Пол Ричард Галлахер заявил, что убедил официальный Минск в том, что возвращение митрополита в Беларусь «в интересах всех - церкви и государства». 31 августа главу Католической церкви Беларуси не пустили в Беларусь, а МВД аннулировало его паспорт.

«Официальная белорусская сторона не разделяет этого мнения, и я не очень оптимистичен, что они пойдут на такой шаг. Я думаю, они бы пропустили его, но, возможно, условия, которые они могут поставить, будут неприемлемыми для архиепископа, так что давайте подождем и посмотрим», - цитирует Галлахера «Радыё Свабода».

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