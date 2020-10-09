Алиев раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
- 9.10.2020, 20:29
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По словам президента Азербайджана, Минская группа «уже 28 лет ведет пассивную «деятельность».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ 28 лет ведет пассивную «деятельность», посредничество ни к чему не привело.
«У нас 28 лет как есть международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года, вот уже 28 лет как, фактически ведет пассивную «деятельность». Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит. Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории», - сказал Алиев в передаче «The Connect World» на CNN.