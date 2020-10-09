Алиев раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху 9.10.2020, 20:29

3,122

Ильхам Алиев

По словам президента Азербайджана, Минская группа «уже 28 лет ведет пассивную «деятельность».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ 28 лет ведет пассивную «деятельность», посредничество ни к чему не привело.

«У нас 28 лет как есть международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года, вот уже 28 лет как, фактически ведет пассивную «деятельность». Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит. Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории», - сказал Алиев в передаче «The Connect World» на CNN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».