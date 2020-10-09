Вице-министр МИД Польши: Мы продолжим поддерживать белорусов в их свободном выборе 9.10.2020, 22:42

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Режим Лукашенко должен учитывать серьезные последствия со стороны всей Европы из-за своего непродуманного жеста.

Сегодня из Минска выезжают 32 польских дипломата. Это результат требования белорусской стороны – «В связи с деструктивной деятельностью, которую проводят эти страны (Польша и Литва)», – сказал Анатолий Глаз, пресс-секретарь белорусского МИД. Вице-министр польского МИД прокомментировал belsat.eu ситуацию вокруг этого выезда.

— Почему Министерство иностранных дел Польши согласилось с требованием белорусской стороны ограничить количество работников польской миссии в Минске? Не было ли это требование угрозой Министерства иностранных дел Беларуси придать дипломатам статус «персон нон грата»? Поэтому вы решили пойти на такой шаг еще до того, как это произошло?

— Сегодня (пятница, 9 октября) Польша выведет из Беларуси более 30 своих дипломатов. Мы приняли это решение по требованию белорусской стороны. Однако наше решение следует не только из-за нежелания принимать участие в «авантюрной» политике, которую в настоящее время проводят белорусские власти. Это прежде всего забота о гражданах Беларуси и обязанность польского государства помочь гражданам.

Но на самом деле решение Лукашенко, которого поддержала Москва, о высылке дипломатов стран Евросоюза в первую очередь ударит по белорусскому обществу. Именно эти дипломаты, которые возвращаются сегодня в свою страну, отвечали за выдачу виз в Европейский союз. Поэтому эти меры являются еще одним резким инструментом давления, направленным против белорусов, и попыткой ограничить их гражданские права, в данном случае свободно перемещаться по Европе. Таким образом Александр Лукашенко хочет закрыть собственное общество от Европы, от инноваций, инвестиций, высокого качества образования и даже от возможности выехать в туристических целях или просто за покупками.

Белорусы являются наиболее мобильным обществом в Европе, а в последние годы консульские учреждения Польши и Литвы отвечают за выдачу около 75% всех шенгенских виз. Случалось, только польские учреждения выдавали около 400 тысяч виз в год! Белорусы получили больше всех шенгенских виз на душу населения.

Могу заверить, что мы сделаем все, чтобы ограничить негативные последствия этой меры, поскольку право на свободное передвижение является одной из фундаментальных ценностей совместной Европы. Мы продолжим поддерживать белорусов в их свободном выборе. Польша также найдет возможности и меры ответить на этот неприязненный жест в соответствующее время и в соответствующей форме.

— Надолго ли посла Польши в Беларуси вызвали на консультации в Варшаву? Рассматривается ли вариант понижения рейтинга нашего представительства в Минске?

— Не только Польша и Литва вызвали своих послов на консультации, но и многие другие европейские страны. Это было сделано не по угрозе со стороны белорусского Министерства иностранных дел. Требуя отъезда польского посла, власти в Минске не ожидали, что ЕС продемонстрирует единство. Угроза высылки послов и сокращение численности дипломатического персонала большинство стран ЕС встретили жестами солидарности.

В минувшую субботу (3 октября) ряд министров иностранных дел и верховный представитель ЕС по внешней политике публично выразили свое удивление и осудили меры белорусских властей. Большинство государств-членов ЕС, имеющих дипломатическое представительство в Минске, также отозвали своих послов для консультаций в свои столицы.

Сегодня в Минске нет послов Германии, Швеции, Чехии и Латвии. Несколько послов как раз направлялись в Минск, но МИД остановил их выезд. Так происходит, например, в случае с послами Франции и США. В результате, Лукашенко ведет Беларусь к самоизоляции, но возникает сомнение, находится ли источник таких мер в Минске или, скорее всего, в Москве.

Беларусь должна учитывать серьезные последствия со стороны всей Европы из-за своего непродуманного жеста и в случае возможных последующих попыток эскалации. В тесной координации в рамках ЕС, и в частности с Министерством иностранных дел Германии, председательствующей в ЕС, мы также примем решение о возвращении послов в Минск.

Здесь белорусские власти потерпели неудачу – им не удалось реализовать стратегию разделения Европы. Эта стратегия (хорошо известная по мерам России) провалилась, поскольку решение о санкциях против Беларуси, вопреки российской и белорусской дезинформации, было не результатом какого-то особого упорства Польши или Литвы, а реакцией всего европейского сообщества на нарушение основных прав человека со стороны белорусского режима. Мы знаем, что Европа готова продолжать меры в этом направлении.

— Каким образом Министерство иностранных дел должно решать проблему предоставления виз гражданам Беларуси после отъезда такого количества дипломатов? Будут ли в дальнейшем выдаваться визы?

— Мы скорее задаемся вопросом, какие аргументы будут использовать власти Беларуси, чтобы объяснить собственным гражданам, почему они не могут навещать родственников, ходить по магазинам, работать или учиться. Я также не знаю, как власти будут объяснять, что граждане не могут поехать в страну, которая постоянно поддерживает их в последние годы. Как можно объяснить жесты против государства, которое несколько месяцев назад оказало белорусам наибольшую в истории помощь в связи с пандемией COVID? Польша отправила 50 грузовиков с медицинским оборудованием, масками и дезинфицирующими средствами, всего более 300 тонн помощи на сумму 12 миллионов евро!)

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