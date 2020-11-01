Светлана Тихановская поддержала бастующих рабочих «Гродно Азота» 1.11.2020, 11:27

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Фото: «Радыё Свабода»

Работники предприятия — герои, которые каждым своим поступком ускоряют общую победу.

Светлана Тихановская поддержала работников предприятия «Гродно Азот». Слова поддержки опубликовала пресс-служба Светланы Тихановской.

В своем обращении к работникам этого предприятия она отметила, что «весной белорусы всей страной собирали помощь врачам, чтобы они могли спасать белорусов. Сейчас народ готов помогать вам, дорогой «Гродно Азот», потому что ваш подвиг помогает всем нам приблизить жизнь в новой Беларуси».

По ее словам, в свободной Беларуси никто не будет считать, что профессионала можно заменить любым прохожим; никто не будет шантажировать контрактами; никто не назовет самозванцами за то, что человек выражает свое мнение.

«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси. Они делают вид, что забастовки нет. Но они боятся ее, боятся вашей силы — и поэтому запугивают вас. Помните: правда на вашей стороне. Народ Беларуси, фонды солидарности и я на вашей стороне. Благодаря вашей смелости все новые и новые люди вступают в забастовку на других заводах и предприятиях, выходят на марши, поддерживают друг друга. Никто не оставит вас в беде, потому что для всех нас работники «Гродно Азот» — герои, которые каждым своим поступком ускоряют нашу долгожданную общую победу», — подчеркнула Тихановская.

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