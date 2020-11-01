На Марше «Не забудем, не простим!» задержали пятерых журналистов

На Марше «Не забудем, не простим!» задержали пятерых журналистов1
- 1.11.2020, 19:01
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Двое сильно избиты.
Во время Марша против террора силовики задержали 5 журналистов. По информации "Белорусской ассоциации журналистов", задержан и сильно избит фотокорреспондент газеты "Новы час" Дмитрий Дмитриев. Он находится в РУВД Партизанского района. Также задержаны репортёры этого же издания Александр Зенькович и Яна Трусило. Они в Октябрьском РУВД.
Также известно о задержании оператора "Белсата" Дмитрия Солтана — он тоже сильно избит, находится в Октябрьском РУВД, у него забрали камеру и телефон, и Юрия Шамшура из агентства ТАСС. Последнего после проверки документов отпустили.