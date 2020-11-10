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Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

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  • 10.11.2020, 16:40
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Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

(обновлено) Лондон ответил на действия режима Лукашенко.

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов из Лондона в качестве симметричного ответа на действия Минска. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатических сотрудников», - написал глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

Напомним, вчера Беларусь сделала персонами нон-грата военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла страны Лизу Тумвуд.

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