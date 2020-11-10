Великобритания высылает двух белорусских дипломатов 10 10.11.2020, 16:40

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(обновлено) Лондон ответил на действия режима Лукашенко.

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов из Лондона в качестве симметричного ответа на действия Минска. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko’s regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of 🇬🇧 diplomats. — Dominic Raab (@DominicRaab) November 10, 2020

«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатических сотрудников», - написал глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

Напомним, вчера Беларусь сделала персонами нон-грата военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла страны Лизу Тумвуд.

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