В Минске судьи отправили на 15 суток целую музыкальную группу 2 10.11.2020, 20:21

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Судили музыкантов группы «Рэха» судьи Юлия Близнюк, Алла Скуратович и Наталья Бугук.

Музыканты Леонид Павлёнок, Игорь Осидченко и Константин Лисецкий осуждены на 15 суток административного ареста, сообщают правозащитники.

Во вторник дело музыкантов группы "Рэха" рассматривал суд Фрунзенского района Минска. Их признали виновными в "нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий". Судьи — Юлия Близнюк, Алла Скуратович, Наталья Бугук.

Также сегодня в суде Фрунзенского района на 15 суток осудили фронтмена группы "Рэха" Андруся Такинданга.

Все музыканты были задержаны 7 ноября после дворового концерта в Каменной Горке в Минске.

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