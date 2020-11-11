Физлица забрали со счетов в белорусских банках более $1,5 миллиарда

Физлица забрали со счетов в белорусских банках более $1,5 миллиарда2
- 11.11.2020, 10:59
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Белорусы массово забирают деньги с банковских депозитов.
Статистика Нацбанка показывает, что с 1 января по 1 октября депозиты физлиц снизились более чем на $1,5 млрд и составили примерно $6 млрд., пишет office life.
Депозиты юрлиц выросли до $5 млрд с $4,5 млрд. Объем наличных денег в обороте за девять месяцев увеличился на 301 млн рублей и составил около 4 млрд.
Как сообщалось, большой отток вкладов имел место в Белгазпромбанке: клиенты забрали более 1,1 млрд рублей.