Алиев объявил о победе в войне в Нагорном Карабахе
- 11.11.2020, 16:33
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Президент Азербайджана заявил, что Армения «выплатит компенсацию».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими, сообщает азербайджанское государственное телевидение в среду, 11 ноября, сообщает korrespondent.net.
«Отечественная война завершена», - объявил Алиев.
По его словам, Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации через международный суд.
«Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд», - утверждает Алиев, добавляя, что армянская сторона "выплатит компенсацию”.
Напомним, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.