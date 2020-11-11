Митингующие в Ереване дали Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки 11.11.2020, 17:55

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фото: Sputnik / Асатур Есаянц

Премьеру Армении выставлен ультиматум.

Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку, сообщает РИА "Новости".

"Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу", — заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, в противном случае организаторы митингов проведут в 00:30 (23:30 Минск) пресс-конференцию, на которой "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.

Как отметил Сагателян, представители оппозиции хотят избежать потрясений, хотя уверены, что граждане по ее призывы выйдут на акции неповиновения по всей республике. Он также предостерег власти от массовых задержаний, подчеркнув, что это будет "большой ошибкой".

Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель".

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