В белорусском Нацбанке вспомнили о девальвации 4 12.11.2020, 10:31

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Фото: bymedia

Сотрудники банка допускают сценарии с резким падением курса рубля, как в 2011 году.

Чем ближе окончание 2020 года, тем более лаконичным становится руководство НБРБ. Пресс-релизы регулятора умещаются на тающем количестве страниц, пишут banki24.by.

11 ноября состоялось плановое заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике. Поскольку это было основное заседание, а не дополнительное (как 14 октября), чиновникам из НБРБ пришлось не только выложить краткий пресс-релиз, но и провести брифинг.

Надо сказать, что пресс-релиз вышел крайне лаконичным. Значимую информацию из него можно уместить в одном предложении — ставка рефинансирования и ставки по операциям регулирования ликвидности остались неизменными. Все прочее — отсылки к грядущим событиям (заседание 12 февраля) и к тексту заявления Павла Каллаура.

В октябрьском тексте была приведена краткая аргументация принятого решения, но в ноябре она полностью перекочевала в заявление главы Нацбанка. Непонятно, как это соотносится с коммуникационной политикой Нацбанка.

В общих положениях коммуникационной политики НБРБ сказано, что в ее основе «лежит стремление Национального банка к повышению открытости и прозрачности проводимой в Республике Беларусь денежно-кредитной политики для обеспечения максимально полного и четкого понимания всеми заинтересованными ее основных целей, задач и подходов к их достижению».

Что же нового услышала публика в заявлении от имени НБРБ?

Почти ничего. В Нацбанке констатировали, что инфляция ускорилась до 6,2% годовых. По мнению специалистов НБРБ, это по-прежнему связано с августовской девальвацией и последовавшим удорожанием импортного ширпотреба.

Между тем, продажи таких товаров, как мясо и мясные продукты, в 2020 году на 99,8% контролируются отечественными производителями, а скачок цен по ним не утихает все с того же августа месяца. В Нацбанке верят, что нынешнее ускорение цен временное. Хотя приблизиться к прежнему коридору инфляции в 5% удастся только к концу 2021 года. НБРБ опять ждет, что «со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния».

Перефразируем: нацбанковцы считают, что большая девальвация белорусского рубля завершилась. Впрочем, 12 августа (накануне летней девальвации) Нацбанк озвучивал не менее оптимистичный прогноз. А именно: ожидается чистое предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, курс национальной валюты сохранится вблизи равновесия.

По итогу получилось известно что: за август НБРБ растратил более 1 млрд USD на валютные интервенции, а ЗВР прохудились на 1,4 млрд USD. По каким-то причинам в Нацбанке уверены, что «бюджетный дефицит постепенно сократится». При этом буквально на днях министр финансов Селиверстов отказался назвать СМИ размер планируемого дефицита на 2021 год.

Хорошо уже то, что в НБРБ признают пессимистичные настроения у предприятий и населения. Нацбанк назвал их «ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось».

Интересно, что в один день с заявлением Каллаура на сайте Нацбанка появилась статья его работников. В статье описываются возможные последствия возврата властей к политике образца нулевых и первой половины десятых годов. Без обиняков авторы пишут, что после схода на дорогу «канализированной» денежной эмиссии «мы получим валютный и экономический кризис, в точности повторив 2011 год».

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